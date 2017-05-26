СЦКК: Бойовики обстріляли житловий сектор в Красногорівці

108 переглядів
0
П'ятниця, 26 травня 2017, 00:15

Увечері 25 травня бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки з забороненої мінськими домовленостями зброї.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК

Кілька боєприпасів розірвалися поблизу місцевої лікарні і житлових будинків. Ніхто з хворих і медичного персоналу не постраждав, проте в будівлі вибиті шибки.

Відзначається, що найближчим часом лікарня змушена буде обмежити надання медичних послуг жителям Красногорівки і сусідніх населених пунктів.

"Такі злочини незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення", - підкреслюється в повідомленні.

У штабі АТО повідомили, що станом на 00:05 26 травня обстріл Красногорівки триває.

Крім лікарні також пошкоджені навчальний корпус відокремленого підрозділу "Донецький технікум Луганського національного аграрного університету", а також два приватних будинки в одному з житлових масивів.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики б'ють із забороненої артилерії, четверо поранених 25 травня 2017, 18:35
Безпілотники ОБСЄ помітили 11 РСЗВ бойовиків біля лінії фронту 25 травня 2017, 15:05
У штабі АТО підтвердили нові позиції на Світлодарській дузі 25 травня 2017, 14:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СЦКК: Бойовики обстріляли житловий сектор в Красногорівці
Луценко: У справі Гонгадзе є докази, які не всім сподобаються
Суд відпустив під заставу екс-заступника голови ДПА Полтавщини
Екс-прем'єр Греції отримав поранення після вибуху в його автомобілі
Усі новини
Фото

Учасники АТО зустрілися з Папою Римським

Львів

СОЮЗники, або Історія "іншого" Львова