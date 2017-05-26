Луценко обурений заставами для екс-податківців

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П'ятниця, 26 травня 2017, 00:29

Генпрокурор Юрій Луценко обурений обранням м'яких запобіжних заходів екс-податківцям, затриманим в рамках антикорупційної спецоперації 24 травня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1.

"У суддів є всі можливості, якщо не арештувати їх, то принаймні визначити достатні застави. Відпускати людину, у якої вдома було виявлено у сумці 3,8 млн доларів США, під заставу 15 млн грн, мені здається неадекватним", - сказав очільник ГПУ.

Водночас Луценко запевняє, що усі 23 підозрюваних отримають обвинувальні акти, які будуть направлені в суд.

Він також додав:  "Це не кінець операції. Вертольоти будуть літати. Можливо, навіть частіше, ніж того дня".

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

Теми: Луценко податки
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