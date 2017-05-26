Адвокат: У Макрона отримали лист Сущенка

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П'ятниця, 26 травня 2017, 02:33

Адвокат незаконно затриманого в Росії журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що лист його підзахисного Еммануелю Макрону доставлено, щонайменше, до канцелярії президента Франції.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"У французькому посольстві мені підтвердили, що лист мого підзахисного президенту Макрону доставлено за призначенням. Тобто, щонайменше - в канцелярію президента Франції. Сподіваюся, на зустрічі Макрона і Путіна 29 травня якось ця тема порушуватиметься", - сказав Фейгін.

Він пояснив, що, на його погляд, сьогодні французько-російський діалог неможливий без обговорення ряду проблем, серед яких перша - спроби втручання у вибори президента Франції, а також, серед інших - і "кейс Сущенко".

Раніше повідомлялося, що український журналіст Роман Сущенко, який працював в Парижі, звернеться за допомогою в звільненні з російської в'язниці до нового президента Франції Еммануелю Макрону.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Теми: Сущенко
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