Військові США: У Мосулі через авіаудари загинули 100 цивільних

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П'ятниця, 26 травня 2017, 04:46

Щонайменше 105 мирних жителів загинули під час авіаударів США в іракському Мосулі в березні.

Про це повідомили американські військові за підсумками розслідування, передає "Радіо Свобода".

25 травня генерал Метью Іслер, керівник розслідування, повідомив, що бомбардування 17 березня було спрямовано проти снайперів угруповання "Ісламська держава". Але, за його словами, здетонувала вибухівка, яку бойовики тримали в будівлі.

В результаті обвалення одного будинку загинув 101 цивільний, ще 4 загинули у сусідній будівлі.

Також 36 цивільних вважаються зниклими безвісти.

Теми: Ірак
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