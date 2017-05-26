ЗМІ: ФБР перевіряє зятя Трампа у справі про зв'язки з РФ

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П'ятниця, 26 травня 2017, 05:31

ФБР перевіряє зятя президента Дональда Трампа і одного з його старших радників Джареда Кушнера у справі про зв'язки з Росією.

Про це повідомили американські чиновники NBC News.

Слідчі вважають, що у Кушнера є значна інформація, яка відноситься до даного розслідування. Однак це не означає, що він є підозрюваним, і йому збираються висунути звинувачення.

Чиновники заявили, що Кушнер знаходиться не в тій категорії, як колишні помічники Трампа Пол Манафорт і Майкл Флінн, які формально вважаються суб'єктами розслідування.

Телеканал повідомляє, що невідомо, чи отримував Кушнер будь-які запити від федеральної влади з приводу розслідування. Також незрозуміло, що саме в діяльності Кушнера привернуло інтерес ФБР.

При цьому наголошується, що Кушнер, щонайменше, один раз в грудні зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком, а також з російським банкіром Сергієм Горьковим.

Кушнер в свою чергу заявив, що добровільно з'явиться до комітету з розвідки Сенату в рамках розслідування.

Кушнер є чоловіком дочки американського президента Іванки Трамп.

Теми: США Трамп Росія
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