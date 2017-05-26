Опитування: Більшість американців вважають Росію ворогом

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П'ятниця, 26 травня 2017, 07:38

64% американців вважають, що Росія є ворогом для США.

Про це свідчать дані національного опитування Fox News.

Телеканал зазначає, що згідно з опитуванням березня 2013 року 40% американців вважали Росію ворогом і 47% - другом.

Головним ворогом США опитані назвали КНДР (93%), на другому місці Іран (80%), на третьому - Сирія (76%). Росія займає 4-е місце.

При цьому, згідно з опитуванням, 73% американців упевнені, що президент США Дональд Трамп бачить в Росії союзника. Тільки 20% респондентів відповіли, що Трамп вважає РФ ворогом.

Головним союзником США американці назвали Канаду (96%), потім слідують Великобританія (95%), Франція (92%) і Німеччина (87%).

Опитування було проведено по телефону серед 1011 американців з 21 по 23 травня. Похибка становить 3%.

Теми: США Росія
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