Трамп не знає, чи підтримувати санкції проти Росії

Білий дім переглядає серію санкцій, запроваджених проти Росії командою Барака Обами, але в нинішньої адміністрації Дональда Трампа наразі немає жодної позиції, чи підтримувати їх.

Про це сказав журналістам керівник Економічної ради Білого дому Гері Кон у президентському літаку дорогою на саміт "Групи семи" (Сицилія) 25 травня, передає "Радіо Свобода".

Радник Трампа з економічних питань додав, що коли європейські лідери на саміті НАТО в Брюсселі запитали президента США, чи планує він продовжувати санкції від 2014 року, запроваджені через передусім незаконну анексію Росією Криму, то його відповідь була, що він іще не вирішив, що робити.

"Я думаю, що президент розглядає це. Зараз у нас немає позиції", – сказав Кон.

Водночас економічний радник Трампа зазначив, що у президента США є "багато варіантів", які він розглядає в контексті теми санкцій.

Як відомо, під час виборчої кампанії Дональд Трамп не виключив зняття санкцій з Росії. Тоді Ніккі Гейлі як посол США в ООН заявила, що нова адміністрація не скасує їх, доки Москва не поверне Україні Крим.

Санкції були запроваджені окремо Сполученими Штатами Америки і Європейським союзом в 2014 році і відтоді неодноразово продовжувалися і розширювалися.