Патруль ОБСЄ зафіксував в ОРЛО фрагмент ракети для РСЗВ "Град"

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П'ятниця, 26 травня 2017, 10:48

Спеціальна моніторингова місія поблизу мосту в Станиці Луганській зафіксувала фрагменти мінометної міни калібру 82 мм і ракети реактивної системи залпового вогню "Град", 122 мм.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

"У підконтрольному "ЛНР" районі на південь від мосту в Станиці Луганській команда СММ знову бачила фрагменти мінометної міни калібру 82 мм і ракети реактивної системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на асфальтовій дорозі за 250 м на північ від пам’ятника князю Ігореві", - йдеться у звіті.

Окрім того, у звіті йдеться, що в Донецькій області бойовики ОРДО двічі не пропускали автомобілі Місії, поки не оглянули вміст багажника. Перший раз у селищі Оленівка, другий - на блок-пості, розташованому у селищі Кремінець.

Також Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму тиші в Донецькій та Луганській областях. В Донецькій - патруль зафіксував приблизно 260 вибухів супроти орієнтовно 500 за попередній період. У Луганській - 3 вибухи супроти 50 за попередній період.

Теми: ОБСЄ
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