В суді, який має розглядати справи проти НАБУ, йдуть обшуки

В Окружному адміністративному суді Києва невідомі проводять обшук.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 26 травня суддя Борис Санін.

"У суді з 7 ранку відбуваються обшуки, які проводять люди, зі схожими нашивками як у НАБУ", – пише Санін.



За словами Саніна, суддя Євген Аблов пов'язує такі дії з тим, що в ОАСК розглядаються дві справи проти НАБУ.



Перша справа – в якому громадська організація оскаржить створення Громадської організації при НАБУ. Надалі, Громадська рада брала безпосередню участь у наборі працівників НАБУ.



Друга – в якому громадська організація оскаржить призначення заступника НАБУ Гізо Углаву, оскільки, за її даними, у нього є два громадянства (одне – громадянство Росії).



Санін також повідомив, що суддя Аблов 25 травня був на допиті в НАБУ (як свідок) і підтвердив в протоколі допиту факт втручання НАБУ в судовий процес щодо розгляду справ, де стороною є НАБУ.



"Імовірно суд, який дав санкцію на обшук, – районний суд міста Львова. Природно, нікому ніяких офіційних документів люди з нашивками НАБУ не показували", – заявляє суддя.



Водночас адвокат Роман Маселко вказує, що причина обшуків НАБУ може бути в корупційних складових самих суддів.

"Ви думаєте яка їх причина ? Може те, що голова суду Павло Вовк живе явно не за зарплату. Або може тому, що Аблов то забуває, то згадує, що має дружину і отримує квартири вартістю 9100000 грн?", - пише він у Facebook.

"Українська правда" звернулася за офіційним коментарем до НАБУ.

Раніше Вища рада правосуддя відмовилась звільняти суддю Аблова, який, за даними Маселка, 9 грудня 2013 року зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан.

Українська правда