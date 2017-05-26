В суді, який має розглядати справи проти НАБУ, йдуть обшуки

1999 переглядів
0
П'ятниця, 26 травня 2017, 10:47

В Окружному адміністративному суді Києва невідомі проводять обшук.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 26 травня суддя Борис Санін.  

"У суді з 7 ранку відбуваються обшуки, які проводять люди, зі схожими нашивками як у НАБУ", – пише Санін.

За словами Саніна, суддя Євген Аблов пов'язує такі дії з тим, що в ОАСК розглядаються дві справи проти НАБУ.

Перша справа – в якому громадська організація оскаржить створення Громадської організації при НАБУ. Надалі, Громадська рада брала безпосередню участь у наборі працівників НАБУ.

Друга – в якому громадська організація оскаржить призначення заступника НАБУ Гізо Углаву, оскільки, за її даними, у нього є два громадянства (одне – громадянство Росії).

Санін також повідомив, що суддя Аблов 25 травня був на допиті в НАБУ (як свідок) і підтвердив в протоколі допиту факт втручання НАБУ в судовий процес щодо розгляду справ, де стороною є НАБУ.

"Імовірно суд, який дав санкцію на обшук, – районний суд міста Львова. Природно, нікому ніяких офіційних документів люди з нашивками НАБУ не показували", – заявляє суддя.

Водночас адвокат Роман Маселко вказує, що причина обшуків НАБУ може бути в корупційних складових самих суддів.

"Ви думаєте яка їх причина ? Може те, що голова суду Павло Вовк живе явно не за зарплату. Або може тому, що Аблов то забуває, то згадує, що має дружину і отримує квартири вартістю 9100000 грн?", - пише він у Facebook.

"Українська правда" звернулася за офіційним коментарем до НАБУ.

Раніше Вища рада правосуддя відмовилась звільняти суддю Аблова, який, за даними Маселка, 9 грудня 2013 року зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан.

Українська правда

Теми: суд НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Хроніка 26 травня. Початок боїв за ДАП та вироки Карпюку і Клиху 26 травня 2017, 08:00
Справу поліцейського Олійника розгляне суд присяжних 26 травня 2017, 03:43
Екс-податківці у суді: Одного відпустили без застави, іншого – за мільйон   26 травня 2017, 00:13
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В суді, який має розглядати справи проти НАБУ, йдуть обшуки
Омелян про Балчуна: йому час піти
Хроніка 26 травня. Початок боїв за ДАП та вироки Карпюку і Клиху
Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", 5 військових ЗСУ поранені
Усі новини
Резонанс

Бійки школярок у Чернігові: Поліція оголосила про підозру учасницям

Афіша на 26-28 травня

День Києва на Софії, кураж Night Market, 100 фільмів за 100 хвилин...