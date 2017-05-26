Гройсман поклав відповідальність за відсутність міністра МОЗ на коаліцію

146 переглядів
0
П'ятниця, 26 травня 2017, 11:19

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, чому в Міністерстві охорони здоров'я досі немає повноцінного очільника – претензії до коаліції.

Про це він заявив у п'ятницю під час "години питань до уряду" у Верховній Раді.

Народний депутат Ігор Шурма запитав голову уряду, чому так довго в МОЗ немає міністра, а Уляна Супрун лише виконує обов'язки очільниці.

"Що вам зробила такого Уляна Супрун, що ви її кандидатуру не вносите в зал? Ну, зробіть це, хай люди визначаться. Якщо не її, то якусь іншу кандидатуру", - сказав нардеп.

"Питання обговорюється в коаліції. Буде рішення – ми обов'язково його реалізуємо", - відповів голова уряду.

Як відомо, ще 27 липня 2016 року Кабінет міністрів призначив Супрун виконувати обов’язки міністра.

На початку квітня 2017 року Володимир Гройсман заявляв, що Уляну Супрун потрібно призначити міністром охорони здоров'я.

"Я б хотів, щоб ми завершили консультації і я отримав підтримку українського парламенту для призначення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я міністром охорони здоров'я", – сказав прем'єр.

Він тоді повідомив, що консультації з цього питання ще тривають.

Євген Кізілов, УП

Теми: МОЗ Гройсман Верховна Рада коаліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Хрестовий похід. Як, всупереч повальній критиці, Уляна Супрун проводить реформу медицини 18 травня 2017, 11:03
У МОЗ пропонують обмежити вміст трансжирів у харчових продуктах 17 травня 2017, 17:59
Супрун: щороку помирають 136 тисяч українців, яких можна врятувати 15 травня 2017, 15:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В суді, який має розглядати справи проти НАБУ, йдуть обшуки
Омелян про Балчуна: йому час піти
Хроніка 26 травня. Початок боїв за ДАП та вироки Карпюку і Клиху
Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", 5 військових ЗСУ поранені
Усі новини
ДАП

26.05.2014 почалась героїчна та трагічна історія боротьби за Донецький аеропорт

Афіша на 26-28 травня

День Києва на Софії, кураж Night Market, 100 фільмів за 100 хвилин...