НАБУ прийшло додому до голови Окружного адмінсуду Києва – ЗМІ
Національне антикорупційне бюро проводить обшук в будинку голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
Про це у п'ятницю повідомляють "Українські новини", з посиланням на джерело у суді.
За його словами, обшуки проходять в будинку Вовка і в його робочому кабінеті.
Дозвіл на обшуки видав один з районних судів Львова.
Раніше суддя Богдан Санін повідомив, що в Окружному адміністративному суді Києва невідомі проводять обшук.
"У суді з 7 ранку відбуваються обшуки, які проводять люди, зі схожими нашивками як у НАБУ", – пише Санін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.