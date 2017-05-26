НАБУ прийшло додому до голови Окружного адмінсуду Києва – ЗМІ

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П'ятниця, 26 травня 2017, 12:44

Національне антикорупційне  бюро проводить обшук в будинку голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це у п'ятницю повідомляють "Українські новини", з посиланням на джерело у суді.

За його словами, обшуки проходять в будинку Вовка і в його робочому кабінеті.
Дозвіл на обшуки видав один з районних судів Львова.

Раніше суддя Богдан Санін повідомив, що в Окружному адміністративному суді Києва невідомі проводять обшук.

"У суді з 7 ранку відбуваються обшуки, які проводять люди, зі схожими нашивками як у НАБУ", – пише Санін.

Теми: НАБУ суд
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