У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 5 бійців

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П'ятниця, 26 травня 2017, 13:02

У четвер 25 травня в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, 5 бійців отримали поранення і травми.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в п'ятницю.

"За минулу добу загиблих у лавах українських військ немає, п'ятеро наших воїнів отримали бойові травми та поранення", – сказав він.

Як уточнив полковник у коментарі "Українській правді", двоє бійців травмувалися в Пісках, двох поранено у Зайцевому та одного – в Авдіївці.

Цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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