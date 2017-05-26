Єнін: Інтерпол вирішив довести, що святіший Папи

2562 перегляди
0
П'ятниця, 26 травня 2017, 13:15

У Генпрокуратурі України просять не перебільшувати рішення Інтерполу, який вирішив зняти з розшуку Віктора Януковича і деяких інших чиновників його часів.

Про це в інтвервью "Українським новинам" повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

"У той же час ми повинні брати до уваги той факт, що буквально напередодні рішення Інтерполу про зняття зазначених чиновників з розшуку була прийнята резолюція ПАРЄ, яка звинуватила Інтерпол у використанні її інструментів для політичного переслідування осіб. Так вийшло, що когорта українських екс-чиновників стала першим пробним каменем, коли комісія з контролю за файлами Інтерполу вирішила довести, що вона святіша за Папу Римського ", - сказав він.

За словами Єніна, наслідки цієї ситуації для слідства і правосуддя не є значними, оскільки в Європі Янукович та інші все одно не з'являться, оскільки перебувають під санкціями.

Він повідомив, що Україна звернулася до керівництва Інтерполу з проханням надати роз'яснення щодо цієї позиції, але це займе певний час. "Разом з тим хочу підкреслити, що питання зняття екс-чиновників з розшуку має переоцінений характер", - сказав Єнін.

Він також зазначив, що не можна виключати виключати аналогічних рішень Інтеполу щодо інших правопорушників, оголошених в міжнародний розшук Інтерполом.

На питання про те, чи отримала Генпрокуратура відповідь Іспанії на запит про екстрадицію в Україну матері депутата Ради Олександра Онищенка, Єнін відповів, що такі справи можуть зайняти багато часу аж до 10 років.

На початку травня стало відомо, що Інтерпол зняв з розшуку Віктора Януковича та його сина Олександра. Також Інтерпол відмовився оголосити в розшук нардепа Олександра Онищенка.

Теми: Інтерпол Янукович
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Петренко звинуватив Інтерпол у політичній ангажованості 23 травня 2017, 21:57
У Луценка є версія, чому Інтерпол зняв з розшуку Януковича і Кº 22 травня 2017, 10:40
ГПУ: екс-голову Держлісагентства і його дружину шукає Інтерпол 17 травня 2017, 12:54
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Німеччина відмовилась видати Україні біглого банкіра Курченка
Для частини киян у червні подорожчає опалення і гаряча вода
НАБУ пояснило, чому обшукує Окружний адмінсуд Києва і його голову
У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 5 бійців
Усі новини
Diversity Matters

Хто і навіщо прийшов на антіпогромний концерт в Києві

Резонанс

Бійки школярок у Чернігові: Поліція оголосила про підозру учасницям