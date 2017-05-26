Порошенко похвалив одеську владу: замість пари і піару зайнялися справою

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П'ятниця, 26 травня 2017, 14:02

Президент Петро Порошенко похвалив Одеську митницю за 1 мільярд 200 мільйонів гривень, перерахованих на будівництво доріг в області.

Про це він сказав 26 травня під час свого робочого візиту на Одещину.

Порошенко наголосив, що минулого і позаминулого року експеримент, згідно з яким половина позапланових доходів митниці йде на відновлення доріг в Одеській області проводився невдало.

"Попередньому керівництву області постійно щось заважало. Доторгувалися до того, що немає чим здачі давати", – зазначив президент.

Водночас глава держави відзначив позитивні зрушення за перші 4 місяці 2017 року.

"Коли на Одещині замість пару та піару нарешті зайнялися роботою та справою, то й Одеська митниця дала 1 мільярд 200 мільйонів гривень".

На думку Порошенка, "цей показник є запорукою того, що будівництво доріг на Одещині було відновлено".

Валентина Романенко, УП

Теми: Порошенко Одеська область митниця
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