Порошенко похвалив одеську владу: замість пари і піару зайнялися справою

Президент Петро Порошенко похвалив Одеську митницю за 1 мільярд 200 мільйонів гривень, перерахованих на будівництво доріг в області.

Про це він сказав 26 травня під час свого робочого візиту на Одещину.

Порошенко наголосив, що минулого і позаминулого року експеримент, згідно з яким половина позапланових доходів митниці йде на відновлення доріг в Одеській області проводився невдало.

"Попередньому керівництву області постійно щось заважало. Доторгувалися до того, що немає чим здачі давати", – зазначив президент.

Водночас глава держави відзначив позитивні зрушення за перші 4 місяці 2017 року.

"Коли на Одещині замість пару та піару нарешті зайнялися роботою та справою, то й Одеська митниця дала 1 мільярд 200 мільйонів гривень".

На думку Порошенка, "цей показник є запорукою того, що будівництво доріг на Одещині було відновлено".

Валентина Романенко, УП