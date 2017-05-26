Петренко вірить у звільнення Карпюка і Клиха в рамках "Мінська"

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П'ятниця, 26 травня 2017, 14:42

Міністр юстиції Павло Петренко сподівається, що незаконно засуджені в Росії українці Микола Карпюк і Станіслав Клих повернуться в межах обміну заручників, що обговорюється в Мінську.

Про це він заявив журналістам у п'ятницю, повідомляє "Укрінформ".

"Я все ж таки сповнений оптимізму, що в рамках обміну заручників, які обговорюються Мінською групою, є шанс, що повернуть і цих хлопців. Тим паче, що стан здоров'я у них дуже складний", - сказав міністр.

Як відомо, 26 травня 2016 року суд Росії посадив до в'язниці Карпюка (на 22,5 роки) й Клиха (на 20 років). Їх звинуватили в участі в боях у Чечні в 90-х роках. Самі хлопці заперечують усі звинувачення.

25 травня міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що його міністерство розробило законопроект про визнання політичними в'язнями осіб, ув'язнених на непідконтрольних Києву територіях.

За його словами, у разі прийняття цього законопроекту такий статус можуть отримати близько 60 українців.

Теми: політв'язні Петренко Мін'юст Мінські угоди Росія
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