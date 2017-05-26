Соболєв хоче звільнити членів НАЗК спецзаконом і залучити іноземців

663 перегляди
0
П'ятниця, 26 травня 2017, 15:36

Голова комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв підтримує ініціативу міністра юстиції Павла Петренка про звільнення членів Національного агентства по запобіганню корупції спеціальним законом.

Про це він сказав журналістам у ВР, повідомляє Укрінформ.

За його словами, нинішні члени НАЗК саботують перевірку електронних декларацій посадових осіб. "Я підтримую ініціативу міністра юстиції про звільнення членів агентства із запобігання корупції спеціальним законом, бо ці люди провалили завдання - перевірку е-декларацій топ-чиновників", - сказав Соболєв.

Соболєв також вважає, що для набору нового складу НАЗК потрібно залучити представників інших держав.

"Єдине, що я пропоную додати до ініціативи міністра юстиції, це звільнити нинішніх членів НАЗК, а при наборі нових залучити іноземців, щоб уряди США, Великої Британії, Канади, країн Європейського Союзу допомогли нам при відборі нових керівників НАЗК, щоб ми не поміняли шило на мило", - наголосив Соболєв.

Як повідомлялося, міністр юстиції Павло Петренко вважає, що керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції має написати заяви про звільнення і піти у відставку.

Міністерство юстиції підготувало законодавчі зміни щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, де, в першу чергу, йдеться про зміну керівництва агенства.

У четвер, 25 травня, НАЗК на своєму засіданні не змогло затвердити висновки щодо перевірки декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та міністрів його уряду.

Теми: НАЗК
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Корчак пояснила, чому не голосувала за результати перевірки декларацій уряду 25 травня 2017, 19:51
НАЗК перевірило декларацію Гройсмана, але результат не може оприлюднити 25 травня 2017, 18:31
Генпрокурор розповів, як розікрали грант на систему е-декларування 24 травня 2017, 14:37
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Правоохоронці підбили підсумки антикорупційної спецоперації
Порошенко підписав указ про додаткові заходи для забезпечення безвізу
Бобов сплатив у бюджет 38 мільйонів і показав квитанції
Німеччина відмовилась видати Україні банкіра Курченка
Усі новини
Від творців

Як двоє київських хлопців налагодили виробництво лонгбордів, маючи всього 200 гривень

BeVerySpecial

Співвласниця бару "Буду позже" Валерія Нойман — про свою справу, алкоголь і тату