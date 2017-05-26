Соболєв хоче звільнити членів НАЗК спецзаконом і залучити іноземців

Голова комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв підтримує ініціативу міністра юстиції Павла Петренка про звільнення членів Національного агентства по запобіганню корупції спеціальним законом.

Про це він сказав журналістам у ВР, повідомляє Укрінформ.

За його словами, нинішні члени НАЗК саботують перевірку електронних декларацій посадових осіб. "Я підтримую ініціативу міністра юстиції про звільнення членів агентства із запобігання корупції спеціальним законом, бо ці люди провалили завдання - перевірку е-декларацій топ-чиновників", - сказав Соболєв.

Соболєв також вважає, що для набору нового складу НАЗК потрібно залучити представників інших держав.

"Єдине, що я пропоную додати до ініціативи міністра юстиції, це звільнити нинішніх членів НАЗК, а при наборі нових залучити іноземців, щоб уряди США, Великої Британії, Канади, країн Європейського Союзу допомогли нам при відборі нових керівників НАЗК, щоб ми не поміняли шило на мило", - наголосив Соболєв.

Як повідомлялося, міністр юстиції Павло Петренко вважає, що керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції має написати заяви про звільнення і піти у відставку.

Міністерство юстиції підготувало законодавчі зміни щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, де, в першу чергу, йдеться про зміну керівництва агенства.

У четвер, 25 травня, НАЗК на своєму засіданні не змогло затвердити висновки щодо перевірки декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та міністрів його уряду.