Підозрюваний у розстрілі мотоцикліста прийшов до поліції

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П'ятниця, 26 травня 2017, 16:15

Підозрюваний у розстрілі мотоцикліста у Києві 25 травня прийшов до поліції.

Про це в коментарі "Українській правді" сказала речниця київської поліції Оксана Блищик.  

"Є чоловік, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні вбивства, і він з'явився у Дарницьке управління поліції. З ним працюють слідчі", - сказала вона.

Як відомо, 25 травня на Харківському шосе у Києві сталась стрілянина, внаслідок якої помер мотоцикліст.

Тоді поліція повідомила, що потерпілий їхав мотоциклом і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його бік з автомобіля.

Олександр Шумілін, УП

Теми: поліція Київ убивство
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