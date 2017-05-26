Підозрюваний у розстрілі мотоцикліста прийшов до поліції

Підозрюваний у розстрілі мотоцикліста у Києві 25 травня прийшов до поліції.

Про це в коментарі "Українській правді" сказала речниця київської поліції Оксана Блищик.

"Є чоловік, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні вбивства, і він з'явився у Дарницьке управління поліції. З ним працюють слідчі", - сказала вона.

Як відомо, 25 травня на Харківському шосе у Києві сталась стрілянина, внаслідок якої помер мотоцикліст.

Тоді поліція повідомила, що потерпілий їхав мотоциклом і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його бік з автомобіля.

Олександр Шумілін, УП