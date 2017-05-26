У ГПУ підтвердили 38 млн Бобова і розказали, що буде з поданням

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що народний депутат Геннадій Бобов сплатив до бюджету майже 38 мільйонів податків.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Народний депутат Геннадій Бобов дотримав слова і сплатив визначену ДФС суму податкової недоїмки в 37 млн 866 тис 045 грн 02 коп. На рахунок Держказначейства. Гідний приклад. Сплати податки і спи спокійно у гордості за багату країну", - написав Луценко.

Його прес-секретар Лариса Сарган уточнила, що тепер подання на зняття депутатської недоторканності з Бобова, подане Генпрокуратурою до Верховної Ради, буде відкликане після рішення слідчого про закриття провадження в установленому законом порядку.

Раніше в п'ятницю народний депутат від "Відроддження" Геннадій Бобов повідомив, що перерахував до дeржавного бюджeту близько 38 мільйонів гривень і показав квитанції про сплату. Однак він заявив, що не визнає своєї вини.

Українська правда