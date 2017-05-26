НАБУ застало суддю Вовка в незадекларованому будинку

Суддя Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк перебував у незадекларованому будинку, коли до нього з обшуком прийшли співробітники Національного антикорупційного бюро.

Як повідомили джерела "Української правди" в НАБУ, обшуки проводились і в квартирі, і в будинку.

У свою чергу журналісти bigus.info з посиланням на НАБУ повідомляють, що під час старту обшуків вранці співробітники Бюро застали суддю разом із екс-дружиною у заміському будинку.

Сам Вовк переконував журналістів, що живе у задекларованій квартирі в Києві.

Вовк був в будинку, коли прийшли детективи НАБУ bihus.info

Згідно з витягом з Держреєстру нерухомості, екс-дружина судді Світлана Вовк придбала будинок і землю у Віті-Поштовій у жовтні 2016 року. На цей момент на земельній ділянці триває будівництво ще одного будинку.

На земельній ділянці іде будівництво ще одного будинку bihus.info

Павло Вовк успішно пройшов співбесіду як кандидат до Верховного Суду. У комісії не виникло заперечень щодо кандидатури Вовка попри колекцію годинників судді, 33 вильоти за кордон упродовж 3 років та зв’язки з Сергієм Ківаловим і Олександром Грановським.

Під час співбесіди Вовк переконував, що живе на заощадження.

Як відомо, у п’ятницю, 26 травня, вранці НАБУ прийшло з обшуком в Окружний адмінсуд Києва. Національне антикорупційне бюро також проводило обшук в будинку голови цього суду Павла Вовка.

У квітні "Автомайдан" публікував розслідування щодо незадекларованого майна голови ОАСК Вовка.