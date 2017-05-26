Кабмін обрав свого аудитора НАБУ

Кабінет міністрів обрав аудитором Національного антикорупційного бюро України від уряду Буроменського Михайла Всеволодовича.

Таке рішення озвучив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на позачерговому засіданні уряду.

"Шляхом обговорення на позачерговому засіданні уряду ми дійшли згоди, що такою кандидатурою може бути кандидат, який подав свою кандидатуру, а сааме Буроменський Михайло Всеволодович. Після обговорення питання винесене на розгляд урядовців і прийняте одноголосно", - сказав він.

"Це означає, що ми вважаємо визначеним членом комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки аудиту ефективної діяльності НАБУ Буроменського Михайла Всеволодовича, народженого 16 квітня 1957 року", - розповів Гройсман.

Він додав, що Буроменський має вищу юридичну освіту, закінчив Національний університет ім. Ярослава Мудрого.

"Має наукові звання, кандидат юридичних наук, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент правових наук України. Працює професором кафедри міжнародного права інституту Міжнародних відносин Київського університет ім. Тараса Шевченка", - сказав Гройсман.

Також Гройсман розказав, що Буроменський працював суддею ad hock Європейського суду з прав людини в 2009-2013 роках.

"Протягом двох років виконував функції судді на постійній основі. В міжнародних організаціях з 2006 року – член делегації України в GRECO (організація країн проти корупції), з 2016 року є головою делегації України в GRECO", - сказав Гройсман.

"(Буроменський також - ред.) нацонаьний експерт Ради Європи з розробки методики оцінки ефективності діяльності НАЗК, національний експерт ЄС із з'ясування пріоритетних потреб проведення судової реформи в Україні, національний експерт проекту Ради Європи з розробки методики проведення та підготовки аналітичної доповіді по трьох системних дослідженнях корупційних ризиків у кримінальному процесі та судовій системі 2008-2009 році", - додав прем'єр.

Гройсман зазначив, що у Буроменського є рекомендації Української Гельсінської спілки з прав людини, ОБСЄ в Україні, організації GRECO і також Інституту прикладних гуманітарних досліджень.

"Рішення уряду ухвалене, воно буде оформлене протягом 3 днів Міністерством юстиції, секретаріатом Кабінету міністрів", - сказав він.

Гройсман підкреслив, що аудит НАБУ проводиться щорічно і наступного року подібна процедура відбору повториться, але цього року такий відбір відбувався вперше.

Як відомо, уряд мав 12 кандидатур на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро.

Із них громадські організації запропонували Кабінету міністрів 9 кандидатур.

Відповідно до закону про НАБУ, президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Олександр Шумілін, УП