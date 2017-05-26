Радецький готовий піти з НАЗК, але хвилюється, що без нього не впораються

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П'ятниця, 26 травня 2017, 21:10

Заступник глави Національного агентства із запобігання корупції Руслан Радецький заявляє про готовність піти у відставку, але побоюється, що це призведе до негативних наслідків в перевірці електронних декларацій.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер" в п'ятницю ввечері.

Відповідаючи на запитання про те, чи не збираються керівники НАЗК піти у відставку, про що їх неодноразово просили в уряді, Радецький розповів, що питання відставки глави агентства Наталії Корчак розглядалося на засіданні НАЗК. "Але голоси розділилися - два "за", два "проти", - сказав він.

Таким чином, за словами Радецького, НАЗК не змогло однозначно визначитися з питання компетентності глави агентства.

"За себе можу сказати, що я можу піти у відставку, але питання в іншому: а чи не заблокується (робота агентства із перевірки е-декларацій) і чи  не очікують цього ті, хто не дуже хоче, щоб проводилася перевірка", - підкреслив він.

Інтерфакс-Україна

Теми: НАЗК декларації
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