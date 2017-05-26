АП Трампа: Санкції щодо Росії можемо хіба що посилити

944 перегляди
0
П'ятниця, 26 травня 2017, 22:27

Адміністрація Дональда Трампа не буде послаблювати санкції щодо Росії і навпаки може навіть їх посилити.

Про це заявив радник президента США, директор Національної економічної ради Ґарі Кон.

"Якщо вже говорити про ймовірності, то ми радше розглядаємо посилення позиції щодо Росії", - наводить слова Кона Ей-Бі-Сі.

Як повідомляє Голос Америки, раніше голова Сенатського комітету із закордонних справ, республіканець Боб Коркер заявив, що вже влітку на Росію може бути накладено нові санкції, у залежності від того, чи покращиться взаємодія Вашингтона та Москви щодо Сирії.

Теми: Трамп санкції Росія США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Make NATO great again: як Трамп домовлявся в Брюсселі про військовий бюджет для Альянсу 26 травня 2017, 13:04
Трамп не знає, чи підтримувати санкції проти Росії 26 травня 2017, 08:37
ФБР перевіряє зятя Трампа у справі про зв'язки з РФ – ЗМІ 26 травня 2017, 05:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд у Лондоні відклав винесення рішення у суперечці України та РФ щодо 3 млрд
Кабмін обрав свого аудитора НАБУ
Кабмін у п'ятницю може призначити аудитора НАБУ
На Чернігівщині розбився літак, упавши на приватне подвір'я
Усі новини
"Там не нудно!"

Как это – провести восемь лет на Антарктиде

Інтерв'ю

Заcтупник міністра юстиції про приватні СІЗО і скорочення колоній