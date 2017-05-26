АП Трампа: Санкції щодо Росії можемо хіба що посилити
Адміністрація Дональда Трампа не буде послаблювати санкції щодо Росії і навпаки може навіть їх посилити.
Про це заявив радник президента США, директор Національної економічної ради Ґарі Кон.
"Якщо вже говорити про ймовірності, то ми радше розглядаємо посилення позиції щодо Росії", - наводить слова Кона Ей-Бі-Сі.
Як повідомляє Голос Америки, раніше голова Сенатського комітету із закордонних справ, республіканець Боб Коркер заявив, що вже влітку на Росію може бути накладено нові санкції, у залежності від того, чи покращиться взаємодія Вашингтона та Москви щодо Сирії.
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