У Москві 10-річного хлопчика затримали за декламацію Шекспіра

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П'ятниця, 26 травня 2017, 23:24

У центрі Москви співробітники поліції затримали 10-річного хлопчика, який читав вірші, і відвезли його до ВВС, незважаючи на протести матері.

Про те, що трапилося "Медіазоні" розповів батько дитини Ілля Скавронський.

За словами Скавронського, його дружина і син гуляли в районі Арбату. На вулиці Воздвиженка хлопчик почав декламувати перехожим фрагменти з "Гамлета" Вільяма Шекспіра, в цей час його мати перебувала від нього в 20-25 метрах.

"Дружина сиділа, читала книгу, а дитина декламувала "Гамлета". Під'їхав наряд міліції, про щось вони розмовляли без її участі. Потім скрутили його, є відеозапис того, що відбувалося. Стали запихати - вона підійшла, намагалася перешкодити цьому", - розповідає батько дитини.

Як зазначає Скавронський, під час затримання поліцейські поводилися грубо і використовували лайку. В результаті спроб його дружини перешкодити затриманню сина у неї порвався одяг і розбився планшет.

 

Батько дитини пояснює, що, декламуючи вірші, його син не жебракував: "Він займається театральною діяльністю. Для нього ці виходи на вулицю - це боротьба з комплексами".

Хлопчика одного відвезли в ВВС "Арбат". Зараз там же перебувають його батьки. На батька складають протокол про адміністративне правопорушення за статтею 5.35 КоАП (невиконання батьками неповнолітніх обов'язків із виховання). Скавронський не підписав протокол через незгоду з його змістом.

Батько хлопчика додав, що його дружині погано. Він зазначив, що в приватній розмові заступник начальника ВВС погрожував йому можливим затриманням дружини за звинуваченням в нападі на співробітників поліції.

Першою про затримання дитини в фейсбуці написала очевидець того, що сталося Люся Штейн. Вона опублікувала відео інциденту, на якому видно, що хлопчик плаче в поліцейській машині. Як розповіла Штейн "Медіазоні", поліцейські стверджували, що хлопчик займався жебрацтвом.

Теми: Росія поліція
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