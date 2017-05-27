З початку року в’їзд в Україну заборонили 616 росіянам

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Субота, 27 травня 2017, 00:43

Державна прикордонна служба в цьому році заборонила в'їзд в Україну 2,5 тис. іноземців, 616 із них - це громадяни РФ.

Про це розповів голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко під час робочої поїздки у Житомир, передає Укрінформ.

"Свої дії ми чітко координуємо із СБУ, Національною поліцією та іншими правоохоронними органами. Однією з підстав для заборони в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну є порушення правил перетину кордону, зокрема, з окупованими територіями. Таким чином, цього року загальна кількість заборон вже сягнула майже 2,5 тисяч, 616 із них - це громадяни РФ", - сказав Назаренко.

Він зауважив, що минулого року органи охорони кордону заборонили в'їзд в Україну 5 379 іноземцям, 1 239 із них - це громадяни Російської Федерації. Стосовно артистів та інших публічних діячів із Росії, то на даний момент 40 особам заборонено в'їзд в Україну, додав голово ДПСУ.

Теми: кордон Росія Прикордонна служба
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