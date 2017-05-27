На форумі вільної Росії прийняли резолюцію на підтримку України

На форумі вільної Росії схвалили блокування російських соцмереж в Україні і прийняли резолюцію на підтримку її суверенітету.

Про це повідомляє Укрінформ.

У литовській столиці завершився опозиційний III Форум вільної Росії, на якому обговорювалися актуальні проблеми світової політики, сценарії виходу Росії із системної кризи.

В останній день Форуму обговорювалися теми: "Системна криза в Росії: міфи і реальність". "Санкції. Що далі?". "Холодна громадянська війна в Росії". "Терор спецслужб як засіб маніпуляції". На завершення Форуму була прийнята резолюція на підтримку України та її територіальної цілісності.

Один з лідерів російський опозиції Гаррі Каспаров категорично висловився у підтримку блокування в Україні російських соцмереж.

"Дивно бачити, коли деякі так звані опозиціонери, так звані ліберали в Росії починають критикувати блокування російських соцмереж в Україні. Критикувати можна лише за те, що це не було зроблено раніше. Більш того, на мій погляд, Європі, ЄС можна було б повчитися на цьому прикладі, як боротися з кремлівською пропагандою", - заявив він.

Депутат Литовського Сейму Мантас Адоменас у своєму виступі схвалив санкції проти РФ.

"Україна, ситуація в ній – основний аргумент для продовження санкцій проти Росії. Потрібно продовжувати (і бажано - нарощувати) постійний пресинг проти агресора", - заявив Адоменас.

У другий, останній день Форуму виступали і представники України Валентин Наливайченко, Айдер Муждабаєв, а також адвокат кількох українських політв'язнів, в тому числі журналіста Укрінформу Романа Сущенка, Марк Фейгін. Муждабаєв розповів, зокрема, про важку ситуацію, в якій перебувають зараз кримські татари, яких видавлюють з окупованого Криму.

Фейгін висловив думку, що після отримання безвізу Україна може укласти ряд угод з Шенгенською зоною, після чого особи, яким заборонено в'їзд в Україну, будуть внесені в загальну базу даних і також не зможуть в'їжджати до країн Шенгену.

Наступний IV Форум вільної Росії відбудеться у Вільнюсі наприкінці листопада – початку грудня цього року, до сторіччя створення ВЧК. Його наскрізною темою буде: "Сто років терору".