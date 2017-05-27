Сенат США хоче отримати документи передвиборчої кампанії Трампа

Комітет з розвідки Сенату, що розслідує втручання Росії в вибори в США, попросив політичну організацію президента Дональда Трампа передати всі документи передвиборчої кампанії, що стартувала в червні 2015 року.

Про це з посиланням на Washington Post пише Reuters.

Лист Сенату, що містить вимогу передати всі документи, електронні листи і телефонні записи, минулого тижня отримав скарбник кампанії Трампа, повідомляє видання.

Документ підписаний сенатором-республіканцем Річардом Барром і головою комітету Марком Уорнером, однак, як повідомляє Washington Post, вони відмовилися від коментарів.

Комітет передвиборчої кампанії Трампа знаходиться в Нью Йорку в Трамп Тауері. Ним керує колишній заступник начальника кампанії Майкл Гласнер і Джон Пенс, небіж віце-президента США Майка Пенса.

Як відомо, обидва комітети з розвідки (Сенату США та Палати представників США) розслідують зв'язки Флінна та інших членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.

ФБР також проводить своє розслідування щодо втручання Росії та представників кампанії Трампа. Колишній директор ФБР Роберт Мюллер, який був призначений спеціальним радником в розслідуванні про втручання Росії у вибори в США, спочатку зосередиться на екс-радникові Дональда Трампа з нацбезпеки Майклі Флінні і колишньому керівникові його виборчого штабу Полі Манафорті.