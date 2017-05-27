Сенат США хоче отримати документи передвиборчої кампанії Трампа

13 переглядів
0
Субота, 27 травня 2017, 03:58

Комітет з розвідки Сенату, що розслідує втручання Росії в вибори в США, попросив політичну організацію президента Дональда Трампа передати всі документи передвиборчої кампанії, що стартувала в червні 2015 року.

Про це з посиланням на Washington Post пише Reuters.

Лист Сенату, що містить вимогу передати всі документи, електронні листи і телефонні записи, минулого тижня отримав скарбник кампанії Трампа, повідомляє видання.

Документ підписаний сенатором-республіканцем Річардом Барром і головою комітету Марком Уорнером, однак, як повідомляє Washington Post, вони відмовилися від коментарів.

Комітет передвиборчої кампанії Трампа знаходиться в Нью Йорку в Трамп Тауері. Ним керує колишній заступник начальника кампанії Майкл Гласнер і Джон Пенс, небіж віце-президента США Майка Пенса.

Як відомо, обидва комітети з розвідки (Сенату США та Палати представників США) розслідують зв'язки Флінна та інших членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.

ФБР також проводить своє розслідування щодо втручання Росії та представників кампанії Трампа. Колишній директор ФБР Роберт Мюллер, який був призначений спеціальним радником в розслідуванні про втручання Росії у вибори в США, спочатку зосередиться на екс-радникові Дональда Трампа з нацбезпеки Майклі Флінні і колишньому керівникові його виборчого штабу Полі Манафорті.

Теми: Трамп США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кушнер хотів налагодити секретний канал зв’язку з Кремлем - WP 27 травня 2017, 02:52
АП Трампа: Санкції щодо Росії можемо хіба що посилити 26 травня 2017, 22:27
Make NATO great again: як Трамп домовлявся в Брюсселі про військовий бюджет для Альянсу 26 травня 2017, 13:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Проект бюджету США на 2018 рік передбачає летальну зброю для України
Суд у Лондоні відклав винесення рішення у суперечці України та РФ щодо 3 млрд
Кабмін обрав свого аудитора НАБУ
Кабмін у п'ятницю може призначити аудитора НАБУ
Усі новини
Bla Bla Bar

Архітектор Сергій Махно – про свої улюблені київські заклади

Лайфхак

Як 30 днів пересуватися по місту тільки на велосипеді