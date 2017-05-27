Дерипаска попросив у Конгресу США імунітет в обмін на свідчення

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Субота, 27 травня 2017, 07:06

Російський олігарх Олег Дерипаска запропонував дати свідчення конгресу США про втручання РФ у американські вибори в обмін на повний імунітет. Йому відмовили.

Про це з посиланням на New York Times пише DW.com.

Пропозиція Дерипаски послідувала на тлі дискусії щодо його зв'язків з Полом Манафортом, який очолював передвиборну кампанію Дональда Трампа.

Представники конгресу не прийняли умов Дерипаски через стурбованість, що надання імунітету ускладнить роботу федеральних слідчих у кримінальних справах.

Як відомо, The Associated Press написало статтю про те, що Манафорт таємно працював на Дерипаску, просуваючи інтереси Путіна. Його завданням було протидіяти антиросійської опозиції в пострадянських країнах.

Фактами оплати послуг Манафорта зайнялися агенти Мінфіну США, які розслідують фінансові злочини.

Сам путінський олігарх заявляв про готовність розповісти Конгресу США про зв'язки з Манафортом.

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