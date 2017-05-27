На Хмельниччині локомотив зіткнувся із пасажирським потягом: 6 травмованих, 3 - діти

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Субота, 27 травня 2017, 10:03

На Хмельниччині на залізничній станції Нігин локомотив зіткнувся із пасажирським поїздом, внаслідок інциденту шпиталізовано 4 дітей та 1 дорослий.

Про це вранці 27 травня повідомив глава правління ПАО "Укрзалізниця" Войцех Балчун.

За його словами, внаслідок зіткнення локомотива стався схід локомотива і першого вагона пасажирського поїзда №139 сполученням "Київ - Кам'янець-Подільський".

"Жертв немає. Пасажирами були діти у кількості 104 особи. Лікарями швидкої допомоги шпиталізовано 4 дитини і 1 дорослий. За попередньою інформацією, вони зазнали забоїв", - повідомив Балчун.

 

Організовано вивезення пасажирів автобусами до Кам'янця-Подільського.

"На місце події для з’ясування обставин події та організації допомоги виїхала комісія у складі представників центрального апарату та регіональної філії "Південно-Західна залізниця". Контактний телефон для інформування: +38(073)3360303", - повідомив глава УЗ.

Як повідомили у поліції Хмельницької області, вантажний потяг стояв на завантажуванні вапняковим каменем, коли відбулось зіткнення із пасажирським потягом.

"Рух потягів на цій ділянці залізниці було зупинено. Попередньо встановлено, що у пасажирському потязі школярі їхали на екскурсію. Загалом травмувалося 6 осіб, з яких 3 - діти. У всіх діагностували забої різних частин тіла. Жертв немає", - повідомили у поліції. 

 
 
Фото - прес-служба поліції Хмельницької області 
На місці працює слідчо-оперативна група Кам’янець-Подільського відділення поліції. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" КК України. 
Українська правда 

Теми: Укрзалізниця надзвичайна подія
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