У Грицака повідомили, що відтепер глава Запорізької ОДА - генерал-майор СБУ у запасі

1582 перегляди
0
Субота, 27 травня 2017, 10:52

Генерал-майор СБУ Костянтин Бриль, який з квітня 2016 року обіймає посаду глави Запорізької ОДА, звільнений у запас.

Про це повідомили 27 травня у Службі безпеки України.

"В СБУ прийняли відставку генерал-майора СБУ Костянтина Бриля.  Його рішення про звільнення у запас погодили голова СБУ Василь Грицак та президент Петро Порошенко. Костянтин Бриль обрав для себе шлях держслужбовця та вирішив надалі служити Батьківщині на посаді голови Запорізької облдержадміністрації", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, президент Петро Порошенко призначив Костянтина Бриля главою Запорізький облдержадміністрації у квітні 2016 року. Бриль обіймав дану посаду в якості виконуючого обов'язки з  грудня 2015 року, перед цим з вересня працював на посаді першого заступника глави ОДА.

У грудні 2016 року тодішній прокурор ГПУ Владислав Куценко подав рапорт до ГПУ, в якому просив розпочати розслідування дій голови Запорізької ОДА щодо зловживання владою або службовим становищем.  За словами Куценка, рапорт, у якому йшлося про земельні махінації, зареєстрували ГПУ і САП. 

Теми: СБУ Запоріжжя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суди покарали 9 антиукраїнських адміністраторів з "Одноклассников" і "ВКонтакте" 26 травня 2017, 12:08
У Києві затримали на хабарі високопосадовця з Генпрокуратури 25 травня 2017, 17:00
Глава СБУ: Про відставку зі мною ніхто не говорив 25 травня 2017, 13:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Хмельниччині локомотив зіткнувся із пасажирським потягом: 6 травмованих, 3 - діти
Помер відомий політик і державний діяч Збіґнєв Бжезінський
Проект бюджету США на 2018 рік передбачає летальну зброю для України
Суд у Лондоні відклав винесення рішення у суперечці України та РФ щодо 3 млрд
Усі новини
"Там не нудно!"

Как это – провести восемь лет на Антарктиде

Bla Bla Bar

Архітектор Сергій Махно – про свої улюблені київські заклади