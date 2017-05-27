У зоні АТО двоє військових отримали поранення

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Субота, 27 травня 2017, 12:35

У зоні проведення АТО за минулу добу двоє українських військових отримали поранення.

Про це на брифінгу 27 травня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даними штабу,  загиблих серед українських бійців немає.

"На Луганському напрямку  порушення "тиші" ворогом носили здебільшого епізодичний характер,  найбільш гаряче було у Троїцькому біля Попасної, де бойовики застосували міномети. На Донецькому напрямку обстановка залишається напруженою практично по всі лінії фронту, сталося 19 обстрілів, з них 7 - з важкого озброєння", - повідомив Лисенко. 

Зокрема, бойовики били з гармат калібром 152 мм поблизу Новобахмутівки, обстріл вівся з Ясинуватої. Також вогонь бойовики відкривали поблизу н.п. Зайцеве та на Світлодарській дузі, застосовувалося і важке озброєння. 

Поблизу Донецького аеропорту бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів та стрілецької зброї у Пісках.

У напрямку Маріуполя зафіксовано обстріли з боку бойовиків з мінометів та стрілецької зброї, загалом 34 обстріли, 11 з них - з важкого озброєння. 

"Ворог продовжує застосовувати важке озброєння. Бойовики обстріляли сили АТО у Чермалику, Павлополі та Гнутовому. Найбільш інтенсивні обстріли - у Павлополі, де бойовики випустили близько 30 мін та застосували артилерію", - повідомив Лисенко.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас жертви
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