Розвідка: бойовики в авральному порядку обладнують окопи

На тимчасово окупованих територіях Донбасу бойовики в авральному порядку обладнують окопи для техніки.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Командири передових підрозділів в авральному порядку примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки, внаслідок чого збільшилась кількість травмувань та випадків самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями з бригад у н.п. Кальміуське, Донецьк, Луганськ та Брянка", - повідомили у розвідці.

Також у ГУР МОУ зазначають, що обурення місцевих мешканців викликало зайняття передислокованими підрозділами полку морської піхоти (Новоазовськ) територій у н.п.Сєдово, де у літній період традиційно розміщувались відпочиваючі.

"Передислокація бойовиків суттєво обмежує кількість прибуття відпочиваючих, від яких залежить заробіток місцевих мешканців", - зазначили у ГУР.