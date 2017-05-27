Розвідка: бойовики в авральному порядку обладнують окопи

2322 перегляди
0
Субота, 27 травня 2017, 13:20

На тимчасово окупованих територіях Донбасу бойовики в авральному порядку обладнують окопи для техніки.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

омандири передових підрозділів в авральному порядку примушують підлеглих цілодобово обладнувати окопи для техніки, внаслідок чого збільшилась кількість травмувань та випадків самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями з бригад у н.п. Кальміуське, Донецьк, Луганськ та Брянка", - повідомили у розвідці. 

Також у ГУР МОУ зазначають, що обурення місцевих мешканців викликало зайняття передислокованими підрозділами полку морської піхоти (Новоазовськ) територій у н.п.Сєдово, де у літній період традиційно розміщувались відпочиваючі.

"Передислокація бойовиків суттєво обмежує кількість прибуття відпочиваючих, від яких залежить заробіток місцевих мешканців", - зазначили у ГУР.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У зоні АТО двоє військових отримали поранення 27 травня 2017, 12:35
ДПСУ: Усі контрольно-пропускні пункти працюють у штатному режимі 27 травня 2017, 11:27
Конгресмен США після візиту на Донбас: Путіна треба зупинити 27 травня 2017, 05:55
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У зоні АТО двоє військових отримали поранення
На Хмельниччині локомотив зіткнувся із пасажирським потягом: 6 травмованих, 3 - діти
Помер відомий політик і державний діяч Збіґнєв Бжезінський
Проект бюджету США на 2018 рік передбачає летальну зброю для України
Усі новини
Це так легко

Як американець українське сміття сортує

Лайфхак

Як 30 днів пересуватися по місту тільки на велосипеді