У Києві машина ГПУ потрапила в аварію з припаркованими авто, водій втік

У Києві автомобіль Генеральної прокуратури став винуватцем дорожньої аварії, зіткнувшись з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями.

Про це 27 травня повідомили у прес-службі прокуратури м.Києва.

"27 травня в районі вул.Ковалевської (Голосіівський район) водій ГПУ, керуючи службовим автомобілем "Тойота Кемрі", не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями. Внаслідок зіткнення "Тойота", як і припарковані авто, отримала механічні пошкодження передньої частини та 2 коліс, що унеможливило його подальшу експлуатацію. Після зіткнення водій покинув автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

В салоні автомобіля поліція виявила та вилучила перепустку до будівлі ГПУ, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"Автомобіль доставлений на штрафмайданчик. Вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляється у Facebook-спільноті "Киев оперативный", у машині ГПУ було виявлено техпаспорт на машину з позначкою реєстрації на ГПУ, дозвіл на носіння травматичної зброї (гумостріл) до 2019 року та пропуск у ГПУ, оформлені на ім'я Василя Базюченко. Також у машині було виявлено відкупорену пляшку пива.

За даними ЗМІ, Базюченко, ймовірно, є водієм заступника генпрокурора Євгена Єніна.