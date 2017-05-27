Трамп назвав тероризм темою №1 на зустрічі "Великої сімки"
Найважливішим питанням для обговорення на зустрічі G7, що проходить в Італії, є тема боротьби з тероризмом.
Про це 27 травня заявив президент США Дональд Трамп.
"Багато дуже важливих питань для обговорення (на зустрічі, що відбудеться 27 травня). Найпершим у списку, звичайно ж, є тероризм", - зазначив він.
Як відомо, 26 та 27 травня в італійському місті Таорміна на Сицилії проходить саміт лідерів "Великої сімки".
У неділю окрім безпекових питань очікується обговорення питань торгівлі та санкцій проти РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
боротьба з тероризмом на планеті.
Тоді й почнуть публічно всім світом говорити про те,хто кого чим тероризує і чому(!).
Можливо тоді й здогадаються(побачать шлях) як дійти до мирного життя на планеті.
(без "вавилонських веж" і "єгипетських пірамід")