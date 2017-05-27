Трамп назвав тероризм темою №1 на зустрічі "Великої сімки"

Найважливішим питанням для обговорення на зустрічі G7, що проходить в Італії, є тема боротьби з тероризмом.

Про це 27 травня заявив президент США Дональд Трамп.

"Багато дуже важливих питань для обговорення (на зустрічі, що відбудеться 27 травня). Найпершим у списку, звичайно ж, є тероризм", - зазначив він.

Як відомо, 26 та 27 травня в італійському місті Таорміна на Сицилії проходить саміт лідерів "Великої сімки".

У неділю окрім безпекових питань очікується обговорення питань торгівлі та санкцій проти РФ.