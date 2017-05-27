Трамп назвав тероризм темою №1 на зустрічі "Великої сімки"

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Субота, 27 травня 2017, 14:43

Найважливішим питанням для обговорення на зустрічі G7, що проходить в Італії, є тема боротьби з тероризмом. 

Про це 27 травня заявив президент США Дональд Трамп. 

"Багато дуже важливих питань для обговорення (на зустрічі, що відбудеться 27 травня). Найпершим у списку, звичайно ж, є тероризм", - зазначив він. 

Як відомо, 26 та 27 травня в італійському місті Таорміна на Сицилії проходить саміт лідерів "Великої сімки".  

У неділю окрім безпекових питань очікується обговорення питань торгівлі та санкцій проти РФ.

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IP: 93.74.43.---Spirito27.05.2017 15:14
Якщо визнають Росію(владу) терористом - тоді й почнеться справжня
боротьба з тероризмом на планеті.
Тоді й почнуть публічно всім світом говорити про те,хто кого чим тероризує і чому(!).
Можливо тоді й здогадаються(побачать шлях) як дійти до мирного життя на планеті.
(без "вавилонських веж" і "єгипетських пірамід")
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