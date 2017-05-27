Підозрюваного у розстрілі мотоцикліста взяли під варту на 60 діб

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Субота, 27 травня 2017, 15:34

У Києві Дарницький райсуд обрав підозрюваному у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Про це 27 травня повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. 

За даними прокуратури, підозрюваному оголошено про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України - "умисне вбивство без кваліфікуючих ознак". 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. 

 

"Триває досудове розслідування, у ході якого будуть встановлені всі обставини скоєного злочину", - повідомила Максимець.

Як відомо, 25 травня на Харківському шосе у Києві сталась стрілянина, внаслідок якої помер мотоцикліст. За даними поліції, потерпілий їхав мотоциклом і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його бік з автомобіля.

26 травня підозрюваний у розстрілі мотоцикліста сам прийшов до поліції.

Теми: Київ суд
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