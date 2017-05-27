Львівський підприємець переоформив на себе сховище для населення

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Субота, 27 травня 2017, 16:52

Співробітники Служби безпеки України викрили незаконне відчуження майна Львівської міської ради.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що місцевий підприємець незаконно переоформив у володіння 100 квадратних метрів комунальної власності, яке раніше використовувалося як сховище для населення від засобів масового ураження в умовах надзвичайного стану.

За висновками експертів ринкова вартість протиправно відчуженого майна у центрі Львова складає 10 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Теми: Львів
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