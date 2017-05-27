Муніципальною поліцією Дніпра керуватиме екс-командир "Беркуту"

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Субота, 27 травня 2017, 17:20
Андрій Ткаченко

Керівником муніципальної поліції міськради Дніпра стане командир дніпропетровського "Беркуту" часів Майдану Андрій Ткаченко.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

"Я беру на роботу в міськвиконком командира дніпропетровського "Беркуту" часів Майдану - Андрія Ткаченка. Тепер він, а не правосек і доброволець Кирило Харахулах, буде командувати муніципалами", - написав Філатов.

Він зазначив, що ми живемо в складний час, який вимагає складних рішень, і у нього є політична воля приймати такі рішення.

"Я не буду виправдовуватися. Кричати про те, що Андрій не причетний до злочинів проти мітингувальників. Що не кинув своїх підлеглих, коли МВСне начальство боягузливо побігло з Києва. Що зупинив непоправне, коли з Консерваторії снайпер почав стріляти в дніпровських "беркутів" і поранив шість чоловік. Що в 2014-му, командуючи полком ППС, організував у Дніпрі ефективну систему безпеки від диверсій і терактів. І навіть пройшов напівбожевільну люстраційну перевірку", - додав Філатов.

Українська правда

Теми: Дніпро поліція
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