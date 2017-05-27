У суботу поранено вже 8 бійців – штаб

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Субота, 27 травня 2017, 18:46

Внаслідок бойових дій з початку доби 8 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Загалом у суботу зафіксовано 18 обстрілів з боку бойовиків.

На Приморському напрямку близько 6 години ранку проросійські незаконні збройні формування з мінометів калібру 120 мм обстріляли українські позиції біля селища Чермалик.

Не припинялись ворожі обстріли й в районі Широкиного, Водяного та Гнутового, де противник впродовж дня неодноразово вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій. Окрім того, поблизу Мар'їнки бойовики здійснили обстріл укріплень сил АТО з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку проросійські бандформування понад 5 разів застосовували зброю проти українських воїнів.

"Втім, інтенсивність ворожого вогню та характеристики озброєння, з якого бойовики здійснювали обстріли, мали достатньо руйнівні наслідки", - зазначили в штабі.

Так, близько 1.00 години ночі противник здійснив обстріл оборонних укріплень сил АТО в районі селища Зайцеве зі 122-мм артилерійських систем. Згодом, на тій же ділянці лінії зіткнення, бандити застосували протитанковий ракетний комплекс.

Пізніше з околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Піски, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неспокійно було й у південному передмісті Авдіївки, де незаконні збройні форсування били по укріпленнях ЗСУ з мінометів калібру 120 й 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з початку доби бойовики 2 рази відкривали вогонь по українських опорних пунктах. Зокрема, поблизу Новозванівки здійснили обстріл військовослужбовців ЗС України з автоматичних станкових гранатометів. Також противник зі стрілецької зброї бив поблизу н.п. Донець.

Українська правда

Теми: АТО
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