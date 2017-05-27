Аваков звинуватив антикорупціонерів у "підкиданні дохлих кішок"

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Субота, 27 травня 2017, 19:10

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив антикорупціонерів у "підкиданні дохлих кішок" поліції.

Як передає УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції в Хмельницькому.

За словами Авакова, в цілому він підтримує антикорупційну боротьбу, спрямовану проти чиновників різного рівня. Разом з тим, він заявив, що деякі антикорупціонери, які контролюють чиновників, заробляють більше грошей, ніж самі чиновники, а також роблять на цьому політичні кар'єри.

"Не може антикорупціонер, який отримує 60 тис. грн на місяць, вимагати щось від офіцера з зарплатою в 2 тис. грн. Приміром, заробітна плата міністра МВС коливається від 47 до 50 тис. грн", - зазначив Аваков.

"Люди, кар'єру необхідно створювати на позитивних кроках! Звичайно, і негатив необхідно виявляти. Для цього у нас працює служба внутрішньої безпеки. Приблизно щодня фіксуємо арешти 2-3 офіцерів. Однак постійне "підкидання дохлої кішки" в нашу важку роботу я не дуже вітаю", - додав він.

Теми: Аваков корупція
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Коментарі — 1
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IP: 93.75.41.---formalin27.05.2017 19:45
Антикорупціонер не щось від офіцера вимагає - а і він, і суспільство хоче, щоб цей офіцер не крав, не брав хабарів і був порядною людиною на службі державі. До речі, і від чиновника того ж вимагається. І коли у цього чиновника чи офіцера задекларовані велетенські суми, а вони ніколи у бізнесі не працювали - то звідки гроші?.. Адже за сучасних цін і зарплат на будинок з машиною навіть за 30 років не назбираєш! Ось із чого має виходити міністр, і дивитись на це не з позиції успішного бізнесмена, а з точки зору людини з середньою зарплатою! А рахувати гроші у кишені антикорупціонера треба тоді, коли його видатки не відповідають доходам, і спочатку вимагати пояснень, а лише потім шукати порушення. Бо поки що наїхати встигли на кількох - але нічого не довели!
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