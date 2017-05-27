Синод УПЦ МП закликав Раду не приймати "антицерковні" законопроекти

720 переглядів
0
Субота, 27 травня 2017, 19:30

Священний Синод УПЦ (МП) закликає Верховну Раду не приймати "антицерковні" законопроекти №4128 і №4511.

На засіданні в суботу в Харкові Синод констатував, що прийняття цих законопроектів може призвести до релігійної ворожнечі і закликав народних депутатів їх не підтримувати.

"Ухвалили: констатувати, що прийняття законопроектів №4128 і №4511 може призвести до релігійної ворожнечі, дискримінації, порушення свободи совісті та віросповідання. (...) Закликати народних депутатів України не приймати антицерковні і антидержавні закони", - йдеться в журналі Синоду, оприлюдненому на сайті УПЦ (МП), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 18 травня під Верховною Радою відбувся молебеньсвященників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату. Вони протестували проти двох законопроектів №4511 та №4128: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.

Пізніше у розпорядження "Української правди" потрапило відео, на якому священник із пачкою грошей в руках ходить серед прихильників УПЦ МП на мітингу під Верховною Радою.

Читайте також: "Депутати во Христі", або Церква під Верховною Радою

Теми: церква
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На мітингу УПЦ МП під Радою помітили священника із пачкою грошей 19 травня 2017, 17:41
Ватикан не викликав посла і не критикував "релігійні законопроекти" – Беца 19 травня 2017, 14:41
"Депутати во Христі", або Церква під Верховною Радою 18 травня 2017, 18:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У суботу поранено вже 8 бійців – штаб
G7 пригрозила Росії додатковими санкціями через її дії в Україні
У зоні АТО поранено двох військових
На Хмельниччині локомотив зіткнувся із пасажирським потягом: є травмовані
Усі новини
Напередодні безвіза

30 сервісів для бюджетних подорожей по Європі

Фестивальна історія

Як «Таврійські ігри» робили з Каховки музичну столицю