Макрон хоче зустрічі в "нормандському форматі"

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Субота, 27 травня 2017, 20:19

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за проведення найближчим часом зустрічі у "нормандському форматі".

Про це він заявив у суботу в рамках зустрічі лідерів "Великої сімки", передає Reuters.

"Макрон також заявив, що хоче найближчим часом провести зустріч з лідерами Росії, Німеччини та України щодо українського питання", — йдеться у повідомленні.

Крім того, президент Франції висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп погодиться підтримати Паризьку угоду щодо клімату.

Макрон також заявив, що обговорить сирійське питання з президентом РФ Володимиром Путіним на запланованій спільній зустрічі у Парижі в понеділок. Він додав, що буде "вимогливим" у своїй розмові з Путіним.

Як повідомлялося, 20 травня президент Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що робота в "нормандському форматі" буде активізована найближчим часом.

Українська правда

Теми: Франція
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