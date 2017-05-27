США і Європа радили не оголошувати воєнний стан через Крим – Пашинський

Представники США та Європи під час захоплення Росією Криму в 2014 році рекомендували Україні не йти на збройний конфлікт з РФ і не оголошувати воєнний стан.

Про це заявив тодішній в.о. глави адміністрації президента Сергій Пашинський в ефірі каналу "112 Україна", відповідаючи на питання, чи справді вони радили не захищати Крим.

"Американці та європейці рекомендували нашій державі не йти на озброєний конфлікт з РФ і не оголошувати воєнний стан", - сказав він.

Пашинський також прокоментував слова екс-міністра внутрішніх справ і екс-глави Ради міністрів Криму Анатолія Могильова про те, що РНБО в 2014 році відмовилася від будь-яких дій з утримання Криму.

"Десь числа 25 мені дзвонив Могильов і говорить: "Я вас інформую, що у мене в приймальні вже сидять офіцери ФСБ". Я говорю: "Ти ж не перший рік керуєш Кабміном Криму. Так дай команду СБУшникам і МВСникам їх арештувати і привези їх до мене". Він каже: "Ви що, смієтесь?". А зараз він розказує, що треба було дати команду. Так дай, у тебе в підпорядкуванні були всі ці люди", - сказав екс-глава АП.

Він також заявив, що таємні документи з будівлі СБУ на вулиці Володимирській у Києві під час Майдану перевезли до Криму.

"Є абсолютно офіційні дані, що всі списки агентів, секретні кримінальні справи з СБУ на Володимирській перевезли не в Донецьк, а в Крим. Крим для них ще тоді був плацдармом", - сказав Пашинський.

Крім того, він заявив, що екс-президент Віктор Янукович не керував СБУ з 2012 року, віддавши ці повноваження росіянам.

"Янукович десь із 2012 року вже не керував СБУ, нею керували куратори, росіяни", - сказав Пашинський.

Українська правда