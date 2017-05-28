США направлять третій авіаносець до берегів КНДР - ЗМІ
Військово-морський флот США вирішив направити авіаносець USS Nimitz в західну частину Тихого океану, щоб збільшити тиск на Північну Корею.
Про це повідомляє японське видання Asahi Shimbun.
Nimitz - один з найбільших військових кораблів в світі. Він приєднається до американських авіаносців USS Carl Vinson і USS Ronald Reagan, які вже знаходяться районі Корейського півострова.
Видання зазначає, що це рідкість для ВМС США одночасно направляти три авіаносця в один і той же регіон.
Відповідно до джерел, спочатку планувалося, що USS Nimitz буде розгорнутий в близькосхідному регіоні.
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