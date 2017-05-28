Поліція опублікувала фото смертника, який влаштував теракт в Манчестері

Поліція Манчестера опублікувала фото Салмана Абеді, який 22 травня влаштував теракт на стадіоні Manchester Arena.

Повідомлення опубліковане на сторінці манчестерської поліції в Twitter.

Фотографії Абеді - це кадри з камер відеоспостереження, які зафіксували його в день теракту.

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5 — G M Police (@gmpolice) May 27, 2017

Як повідомлялося, в Манчестері затримані вже шість підозрюваних, в тому числі одна жінка і 23-річний брат Салмана Абеді, якого вважають виконавцем теракту. Батько смертника і його молодший брат також були затримані в Лівії.

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. Серед загиблих – двоє поляків. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне.