Поліція опублікувала фото смертника, який влаштував теракт в Манчестері

Поліція Манчестера опублікувала фото Салмана Абеді, який 22 травня влаштував теракт на стадіоні Manchester Arena.

Повідомлення опубліковане на сторінці манчестерської поліції в Twitter.

Фотографії Абеді - це кадри з камер відеоспостереження, які зафіксували його в день теракту.

