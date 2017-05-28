Бойовики обстрілюють Красногорівку, горить школа

1284 перегляди
0
Неділя, 28 травня 2017, 07:55

Вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.

Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Красногорівка. О 06-40 бойовики почали обстріл міста. Є інформація про пошкодження будівлі міської лікарні, кілька снарядів впало в житловому секторі (в районі заводу)", - написав він.

Аброськін зазначив, що інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

На місці працює слідча група поліції Мар'їнки.

Пізніше Аброськін додав, що станом на 07.45 обстріл триває.

"Співробітники поліції під безперервним обстрілом почали евакуацію персоналу лікарні і хворих терапевтичного відділення. В основному, це люди похилого віку", - зазначив він.

Також снаряди бойовиків потрапили в школу №2, будівля горить.

Теми: поліція АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Аваков хвалиться, що поліції довіряють майже стільки ж, як не довіряють 27 травня 2017, 18:02
Муніципальною поліцією Дніпра керуватиме екс-командир "Беркуту" 27 травня 2017, 17:20
У Рівному на хабарі затримали двох поліцейських 27 травня 2017, 11:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики обстрілюють Красногорівку, горить школа
Доба в АТО: 49 обстрілів, бойовики били з важкої зброї
Трамп планує зміни в Білому домі через справу про зв'язки з РФ
Макрон хоче зустрічі в "нормандському форматі"
Усі новини
Резонанс

Бійки школярок у Чернігові: Поліція оголосила про підозру учасницям

Це так легко

Як американець українське сміття сортує