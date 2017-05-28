Бойовики обстрілюють Красногорівку, горить школа
Вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.
Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
"Красногорівка. О 06-40 бойовики почали обстріл міста. Є інформація про пошкодження будівлі міської лікарні, кілька снарядів впало в житловому секторі (в районі заводу)", - написав він.
Аброськін зазначив, що інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.
На місці працює слідча група поліції Мар'їнки.
Пізніше Аброськін додав, що станом на 07.45 обстріл триває.
"Співробітники поліції під безперервним обстрілом почали евакуацію персоналу лікарні і хворих терапевтичного відділення. В основному, це люди похилого віку", - зазначив він.
Також снаряди бойовиків потрапили в школу №2, будівля горить.
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