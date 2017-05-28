В Україну приїжджає делегація держав-учасниць ОБСЄ

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Неділя, 28 травня 2017, 12:47

28–31 травня в Україні перебуватиме делегація постійних представників держав-учасниць ОБСЄ у Відні.

Як повідомляє прес-служба МЗС, делегація має намір ознайомитися зі станом врегулювання конфлікту в та навколо України, у т.ч. ситуацією на лінії розмежування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, а також діяльністю Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні.

Під час візиту відбудуться зустрічі делегації з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, керівництвом Верховної Ради й Адміністрації президента, представниками громадянського суспільства.

Постійні представники відвідають також райони поблизу лінії розмежування на Донбасі, зокрема м. Краматорськ та Слов’янськ, де ознайомляться з роботою регіонального відділення СММ, ходом реалізації гуманітарних проектів для внутрішньо переміщених осіб, масштабами руйнувань внаслідок обстрілів незаконними збройними формуваннями цивільної інфраструктури та житлових районів, а також неспростовними доказами безпосередньої участі Росії у військових діях на Донбасі.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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