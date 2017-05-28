У Міноборони підтвердили 8 постраждалих у Красногорівці й 8 бійців в АТО

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Неділя, 28 травня 2017, 13:38

За минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, 8 бійців отримали поранення та травми.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ не було, 8 військовослужбовців зазнали травм і поранень", - сказав він.

Мотузяник також підтвердив попередню інформацію про те, що внаслідок обстрілу Красногорівки бойовиками в неділю зранку поранення та травми отримали 8 місцевих мешканців.

"Наразі відомо про пошкодження 7 житлових будинків, школи та лікарні. Сталося кілька пожеж, які вдалося загасити", - додав він.

Українська правда

Теми: АТО
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