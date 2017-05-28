Аброськін: від обстрілу Красногорівки постраждали лише 3 місцевих

Станом на 13.00 в результаті обстрілу бойовиками Красногорівки постраждало 3 цивільних: 2 жінки та 1 чоловік.

Про це заявив керівник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, пошкоджено 29 будівель, в тому числі 1 лікарня та ЗОШ №2.

Аброськін також повідомив, що, за інформацією поліції, бойовики планують повторити обстріл після 13-14 години з метою залякування місцевого населення та дестабілізації ситуації в місті.

Водночас українська сторона СЦКК в уточненому повідомленні повідомляє про 8 місцевих мешканців, які дістали легкі поранення.

Раніше про 8 поранених повідомляли також у штабі АТО та речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

СЦКК повідомляє також, що боєприпаси ворога влучили у відділення неврології та швидкої допомоги Красногорівської районної лікарні, пробили дах місцевої школи № 2 по вулиці Нахімова, від чого виникла пожежа, пошкодили житлові будинки по вулицях Маяковського, Бєлінського, Грушевського, Богдана Хмельницького, Чайковського, Каштанова.

Більше десяти квартир пошкоджені в п’ятиповерховому будинку по вулиці Толстого. Три квартири знищені майже повністю. Снаряд влучив у вікно квартири на четвертому поверсі. Вибухом було зруйновано перекриття на третьому та п’ятому поверхах. На щастя, мешканці будинку вчасно його покинули.

Разом з тим, віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко повідомив, що обласний штаб відпрацював план з відновлення Красногорівки.

"Переговорив з Павлом Жебрівським: кошти на лікарню та школу виділять з місцевого бюджету, але приватний сектор - це тільки резервний фонд", - написав він у Facebook.

Разом з тим, прем'єр Володимир Гройсман повідомив, що відновлення водопостачання Красногорівки та допомога постраждалим перебувають на його особистому контролі.

Як повідомлялося, бойовики обстріляли Красногорівку в неділю зранку, застосувавши "Гради", танк та міномети.

Українська правда