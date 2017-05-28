Чубаров: Ми повернемося до Криму ще за нашого життя

236 переглядів
0
Неділя, 28 травня 2017, 16:15

Анексований Росією Крим повернеться до складу України раніше, ніж цього хоче Кремль.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Говорячи про можливість повернення Криму до складу України, Чубаров зазначив: "Я завжди впевнено говорю: це станеться набагато раніше, ніж цього хотіли б у Кремлі".

"Це буде набагато раніше. Це буде при нашому житті. Ми повернемося до Криму - інакше і бути не може", - додав він.

"Росія порушила усі свої зобов'язання, у тому числі договір з Україною. Тобто тут і так очевидно, що Крим - це українська земля", - підкреслив Чубаров.

"Століття існування Російської Імперії, потім радянської імперії на таких величезних за обсягами територіях остаточно продемонстрували: вони не здатні керувати такими масштабами. ... Але все це (повернення) має відбуватися під тотальним зовнішнім контролем. ... Йдеться про ядерну зброю, яка перебуває в руках у людей, які не цінують свого життя і майбутнього свого народу. ... і це треба взяти під контроль", - додав Чубаров.

На його думку, повернення Криму можливо в результаті не військових, а дипломатичних дій.

"Але розумію й те, що участь у майбутній долі Криму візьме низка потужних гравців - США, ЄС, Туреччина, Україна, Росія. Грузія, Румунія, Болгарія. ... Можливий великий перелік країн або навіть регіональних організацій, створених за іншою формулою, і кожен з цих гравців буде оголошувати свої підходи, деякі будуть приводити мотивацію, чому Крим має належати тій чи іншій країні. Йтиметься про Україну і про Росію", - зазначив глава Меджлісу.

За його словами, в арсеналі України має бути аргумент - норми законодавства, які можна буде використовувати щодо територіальної цілісності - це право корінного народу на самовизначення.

"Тому ми говоримо про внесення змін і доповнень до Конституції щодо АР Крим та Севастополя, про прийняття законів, які визначили б статус кримськотатарського народу в Україні, про закон щодо корінних народів в нашій державі", - пояснив Чубаров.

Разом з тим він заявив, що у підсумку "держава має покарати людей, які сприяли окупації і зміцнювали окупантів".

"Ми повинні розробляти законодавство, де дуже чітко мають бути прописані дії і відповідальність за ці діяння. Для таких людей кримінальна відповідальність має бути неминучою. Не думаю, що таких людей буде дуже багато серед мешканців Криму, але їх набереться кілька тисяч", - зазначив Чубаров.

Як відомо, президент Петро Порошенко заявив, що готовий внести зміни до Конституції, що стосуються кримськотатарської автономії.

Українська правда 

Теми: Крим анексія Росія Чубаров
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США і Європа радили не оголошувати воєнний стан через Крим – Пашинський 27 травня 2017, 23:13
Екс-податківця "Мінздоха" затримали з виданим в Криму паспортом РФ 27 травня 2017, 01:37
Яковлєва заявила, що не пам'ятає, коли їздила до Криму 25 травня 2017, 14:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Красногорівка: постраждало 8 мешканців, місто без води
По Красногорівці стріляли з "Градів" і танків, є постраждалі
Бойовики обстріляли Красногорівку, горить школа
Доба в АТО: 49 обстрілів, бойовики били з важкої зброї
Усі новини
Diversity Matters

Хто і навіщо прийшов на антіпогромний концерт в Києві

Резонанс

Бійки школярок у Чернігові: Поліція оголосила про підозру учасницям