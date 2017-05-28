У понеділок - тепло і без опадів, у вівторок - грози

У понеділок, 29 травня, в Україні - тепло, без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-західний, вночі у південній частині північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 10-15°.



У Києві – без опадів; температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.





30 травня вночі - без опадів, вдень у більшості областей, крім південних очікуються короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.



У Києві 30 травня вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.





Інтерфакс-Україна