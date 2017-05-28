Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено
Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено.
Про це 28 травня повідомила речниця ДержНС Донецької області Вероніка Бахал в ефірі "112 Україна".
За її словами, внаслідок обстрілу було пошкоджено водогін діаметром 280 мм, без водопостачання залишилося 2 тисячі осіб у приватному житловому секторі.
Станом на 17:00 водопостачання відновлено, пошкоджено лише самотічний каналізаційний колектор діаметром 560 мм, повідомила Бахал.
Також вона зазначила, що у місті створено штаб з ліквідації наслідків обстрілу, працюють 30 рятувальників і 5 одиниць техніки.
"Рятувальники вже розібрали основні завали у будівлі школи №2. Також на місці працюють піротехніки. Потреби у розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає", - повідомила Бахал.
Як відомо, раніше у штабі АТО повідомили, що внаслідок обстрілу Красногоровки вісім місцевих жителів отримали поранення і травми.
Через пошкодження водоводу велика частина міста залишилися без води. Пошкоджено також міську каналізацію.
Під час обстрілу Красногорівки бойовики застосували систему реактивного залпового вогню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.